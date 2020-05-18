ПОЛИТИКА
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Экс-глава «дочки» Газпромбанка решил выдвигаться в президенты Беларуси
Виктор Бабарико в последнее время не раз выступал с критикой в адрес экономической политики властей страны.
Экс-глава «дочки» Газпромбанка решил выдвигаться в президенты Беларуси
Бывший руководитель отделения Газпромбанка в Беларуси Виктор Бабарико / Фото; Politnavigator.net / Others
18 мая 2020 г.

Виктор Бабарико, до недавнего времени возглавлявший белорусскую «дочку» российского Газпромбанка, объявил о намерении составить конкуренцию действующему президенту страны Александру Лукашенко на очередных выборах, которые пройдут в Беларуси 9 августа.

Об этом Виктор Бабарико, который в последнее время не раз выступал с критикой в адрес экономической политики властей, написал на своей странице в Facebook.

Представитель Белгазпромбанка подтвердил подлинность записи. Вскоре после заявления Бабарико, банк сообщил на своем сайте, что тот больше не является его руководителем и покинул пост по собственному желанию.

О планах участия в президентских выборах ранее объявил также бывший директор белорусского IT-Парка Валерий Цепкало.

Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, уже заявил, что намерен баллотироваться в шестой раз. Во время последних выборов в 2015 году, по данным ЦИК, за него проголосовали 83,5% избирателей.

По размеру активов Белгазпромбанк занимает третье место среди 24 белорусских банков.

ИСТОЧНИК:Reuters
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