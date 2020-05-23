КУЛЬТУРА
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Путин попросил мусульман отмечать Ураза-байрам дома
Глава России подчеркнул, что к этому верующих также призывают духовные лидеры
Путин попросил мусульман отмечать Ураза-байрам дома
Путин попросил мусульман отмечать Ураза-байрам дома / Others
23 мая 2020 г.

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их отмечать Ураза-байрам дома, сообщает агентство «ТАСС».

«Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», - сказал глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Ураза-байрам - праздник, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан, в который предписано соблюдать пост. В этот период верующие могут употреблять пищу и пить только после захода солнца и до рассвета. В 2020 году Ураза-байрам начнется 24 мая.

За последние сутки в России выявили 8 926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2 836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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