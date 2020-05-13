ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Украине приняли «антиколомойский» закон
Парламент Украины поддержал принятие «антиколомойского» законопроекта во втором чтении. Это было последним условием МВФ для предоставления Киеву новой программы финансирования
В Украине приняли «антиколомойский» закон
В Украине приняли «антиколомойский» закон / Others
13 мая 2020 г.

Верховная Рада в минувшую среду поддержала во втором чтении законопроект о банках, сообщил «5 канал».

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», который гарантирует невозвращение выведенных с рынка банков прежним владельцам.

Новый законопроект поддержали 270 членов парламента. Против проголосовал 51 народный депутат, 29 – воздержались, 31 не проголосовал.

Свое название этот законодательный акт получил за то, что направлен против бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Согласно нормам закона, они не смогут вернуть банк, находящийся на данный момент в государственной собственности, или получить огромные компенсации.

На принятии данного закона настаивает Международный валютный фонд (МВФ), выдвигая это как обязательное условие для получения Киевом новых кредитов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us