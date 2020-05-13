Верховная Рада в минувшую среду поддержала во втором чтении законопроект о банках, сообщил «5 канал».

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», который гарантирует невозвращение выведенных с рынка банков прежним владельцам.

Новый законопроект поддержали 270 членов парламента. Против проголосовал 51 народный депутат, 29 – воздержались, 31 не проголосовал.

Свое название этот законодательный акт получил за то, что направлен против бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Согласно нормам закона, они не смогут вернуть банк, находящийся на данный момент в государственной собственности, или получить огромные компенсации.

На принятии данного закона настаивает Международный валютный фонд (МВФ), выдвигая это как обязательное условие для получения Киевом новых кредитов.