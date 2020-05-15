Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» в первом квартале 2020 года понесла убыток в объеме 156 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «Роснефти» сообщили, что выручка компании за первые три месяца года снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года - до 1,8 триллиона рублей (около 24 миллиардов долларов).

Добыча нефти в отчетный период сократилась на 1,1% до 57 миллионов тонн.

Чистый убыток компании в первом квартале составил 156 миллиардов рублей (около 2,2 миллиардов долларов). Для сравнения, в прошлом году «Роснефть» понесла убытки в размере 131 миллиард рублей.

Ранее «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью прекратила деятельность в Венесуэле и передает активы в этой стране компании, принадлежащей правительству России. Власти США посчитали продажу активов «Роснефти» в Венесуэле следствием падения цен на нефть.