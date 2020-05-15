БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Убыток «Роснефти» в I квартале достиг 156 млрд рублей
Выручка компании в I квартале этого года снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года
Убыток «Роснефти» в I квартале достиг 156 млрд рублей
Убыток «Роснефти» в I квартале достиг 156 млрд рублей / Others
15 мая 2020 г.

Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» в первом квартале 2020 года понесла убыток в объеме 156 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «Роснефти» сообщили, что выручка компании за первые три месяца года снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года - до 1,8 триллиона рублей (около 24 миллиардов долларов).

Добыча нефти в отчетный период сократилась на 1,1% до 57 миллионов тонн.

Чистый убыток компании в первом квартале составил 156 миллиардов рублей (около 2,2 миллиардов долларов). Для сравнения, в прошлом году «Роснефть» понесла убытки в размере 131 миллиард рублей.

Ранее «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью прекратила деятельность в Венесуэле и передает активы в этой стране компании, принадлежащей правительству России. Власти США посчитали продажу активов «Роснефти» в Венесуэле следствием падения цен на нефть.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us