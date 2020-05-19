БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Объем книжного рынка Турции вырос на треть, издано свыше полумиллиарда книг
Турция сохранила 6-е место в мировом рейтинге по количеству издаваемых книг
Объем книжного рынка Турции вырос на треть, издано свыше полумиллиарда книг
Объем книжного рынка Турции вырос на треть, издано свыше полумиллиарда книг / Others
19 мая 2020 г.

В Турции в 2019 году было издано 423 602 825 изданий и книг, сообщает Ассоциация издателей Турции.

При этом объем розничного книжного рынка вырос на 27,09% - до 8 миллиардов 852 миллионов турецких лир (около 1 миллиарда 300 миллионов долларов).

По данным Международной ассоциации издателей (IPA), Турция сохранила шестое место в мировом рейтинге по количеству издаваемых книг. В целом уровень книжного производства увеличился на 3,16% по сравнению с предыдущим годом.

Количество книг, закупленных Министерством национального образования Турции у частного сектора и напечатанных в своих типографиях, составило 153 446 132 в прошлом году.

Общий объем книжного производства вместе с книгами, напечатанными в типографии Министерства национального образования, составил 577 048 957.

ИСТОЧНИК:AA
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