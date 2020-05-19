19 мая 2020 года - в 101 годовщину начала Национально-освободительной борьбы турецкого народа, состоялось открытие ГЭС на крупнейшем водохранилище «Ылысу» на реке Тигр.

Проект водохранилища был разработан и реализован с целью содействия развитию юго-восточных регионов страны, орошения и энергоснабжения провинций Диярбакыр, Батман, Мардин, Сиирт и Ширнак.

Водохранилище «Ылысу» является вторым по величине искусственным водоемом Турции после водохранилища имени Ататюрка.

19 мая в День памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта была введена в эксплуатацию первая из шести турбин ГЭС. На строительство водохранилища и ГЭС на реке Тигр из госбюджета Турции было выделено 8,5 миллиардов лир (1 миллиард 250 миллионов долларов).

Выработка электроэнергии на ГЭС «Ылысу» составит 120 млн кВт/ч в год, что сопряжено с вкладом в развитие национальной экономики в объеме 412 миллионов долларов.

Ввод в эксплуатацию водохранилища «Ылысу», расположенного на стыке провинций Мардин и Ширнак, создаст предпосылки для строительства еще одного водохранилища на Тигре в районе Джизре.

Для запуска работы водохранилища и ГЭС «Ылысу» будет трудоустроено около 4 тысяч человек. Испытания первой турбины ГЭС «Ылысу» были успешно проведены 23 апреля 2020 года – в 100-летнюю годовщину открытия парламента Турции.