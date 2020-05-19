БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция наладила экспорт бронированных медицинских машин
Одна из моделей бронемашины Ejder Yalçın 4x4 предназначена для медицинских нужд
Турция наладила экспорт бронированных медицинских машин
Турция наладила экспорт бронированных медицинских машин / Others
19 мая 2020 г.

Турция впервые экспортировала бронированную технику медицинского назначения.

Модель бронемашины Ejder Yalçın 4x4 производства компании Nurol Makina предназначена для санитарно-эвакуационных нужд в зонах конфликтов. Первая партия бронемашин поставлена в одну из ближневосточных стран.

Различные модели Ejder Yalçın 4x4 на сегодняшний день успешно используются на Ближнем Востоке, в странах Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, однако, машины с бронетанковой техникой поставляются за рубеж впервые, отметили в турецкой компании.

В соответствии с подписанными контрактами с зарубежными партнерами, Nurol Makina наладила серийное производство техники медицинского назначения. При этом ведутся поиски других партнеров.

Ejder Yalçın успешно прошел испытания на территориях с неоднородным рельефом в Турции, пустыне Сахара, степях Центральной Азии и странах со сложным горным ландшафтом.

ИСТОЧНИК:AA
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