Четвертые международные спортивные состязания по этническим видам спорта - Всемирные игры кочевников отложены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщил Генсек генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, по решению стран Тюркского совета очередные Всемирные игры кочевников планировалось провести в нынешнем году в Турции, однако угроза пандемии вынуждает организацию отложить популярное спортивное мероприятие на год.

Идею организовать Всемирные игры кочевников с целью возрождения, развития и защиты традиционных игр тюркских народов в 2012 году предложил Кыргызстан на 2-м саммите Тюркского совета в Бишкеке. Инициатива получила широкий отклик и нашла поддержку в тюркоязычных государствах, напомнил Амреев.

За последние годы Всемирные игры кочевников проводились уже трижды при поддержке государств-членов и Секретариата Тюркского совета.

«Игры, в рамках которых организуются состязания по различным традиционным спортивным дисциплинам, сформировали уникальную спортивную платформу межкультурного диалога, сближающего общества», - отметил Амреев.

По словам генсека Тюркского совета, игры также стали эффективным инструментом пропаганды культуры и традиций тюркоязычных народов во всем мире.

«Благодаря усилиям стран Тюркского совета, Всемирные игры кочевников превращаются в мировой спортивный бренд. Уверен, что в 2021 году Турция организует это мероприятие на самом высоком уровне - в духе общего наследия тюркоязычных стран и народов, а также обеспечит все условия для безопасности спортсменов и участников», - сказал генсек.

Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана 9-14 сентября 2014 года.