Кроссовки Майкла Джордана с его автографом проданы на аукционе Sotheby’s за рекордные 560 тысяч долларов. Пара под названием Air Jordan 1s была создана специально для баскетболиста в 1985 году, когда он выступал за команду NBA Chicago Bulls, передает видеослужба Reuters.

Как и большинство кроссовок Джордана, эта пара разного размера: левый ботинок – 47-го, правый – 47,5.

На аукцион обувь выставил коллекционер Джордан Геллер, открывший первый в мире музей кроссовок Shoezeum.

В интернет-торгах принимали участие представители шести стран с четырех континентов. Организаторы не рассчитывали выручить за пару больше 150 тыс. долларов.

Директор цифрового департамента Sotheby’s Брэм Уотчер рассказал, что борьба продолжалась буквально до закрытия торгов, и за последний час сумма удвоилась.

Итоговая стоимость стала самой высокой для спортивной обуви на аукционе Sotheby’s. Предыдущий рекорд составлял 437 500 долларов - столько заплатили за пару кроссовок Moon Shoe, выпущенных компанией Nike в 1972 году.

Air Jordan, или «Воздушный Джордан» – прозвище, которое спортсмен получил за свою исключительную прыгучесть.