ТУРЦИЯ
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У восьми членов ФК «Бешикташ» обнаружен коронавирус
Среди инфицированных COVID-19 руководитель футбольного клуба Ахмет Нур Чеби
У восьми членов ФК «Бешикташ» обнаружен коронавирус
У восьми членов ФК «Бешикташ» обнаружен коронавирус / Others
14 мая 2020 г.

У восьми членов турецкого футбольного клуба «Бешикташ» обнаружен коронавирус.

Как сообщил медконсультант клуба Текин Керем Улькю, повторный тест на коронавирусную инфекцию прошли накануне футболисты и технический состав клуба. Восемь тестов на наличие вируса дали позитивный результат.

Инфицированные игроки госпитализированы, остальные находятся под наблюдением.

В числе прочих СOVID-19 заразился руководитель футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби. Имена остальных не оглашаются.

ИСТОЧНИК:AA
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