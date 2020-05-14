14 мая 2020 г.
У восьми членов турецкого футбольного клуба «Бешикташ» обнаружен коронавирус.
Как сообщил медконсультант клуба Текин Керем Улькю, повторный тест на коронавирусную инфекцию прошли накануне футболисты и технический состав клуба. Восемь тестов на наличие вируса дали позитивный результат.
Инфицированные игроки госпитализированы, остальные находятся под наблюдением.
В числе прочих СOVID-19 заразился руководитель футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби. Имена остальных не оглашаются.