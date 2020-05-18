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Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Состояние отца российского чемпиона по смешанным боевым искусствам Абдулманапа Нурмагомедова оценивается как крайне тяжелое
Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Фото: Sport.Ru / Others
18 мая 2020 г.

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии. На фоне подтвержденного диагноза «коронавирус» у него развивается отек легких, сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В настоящее время 57-летнего тренера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в одной из больниц Москвы. Посетителей, включая родных, к нему не пускают. Нурмагомедов-старший перенес инсульт, вызванный осложнениями в связи с инфекцией, в результате чего у него образовался тромб.

Соперники бойца Хабиба Нурмагомедова сразу отреагировали на ситуацию в своих соцсетях.

Джастин Гейджи, который на турнире UFC 249 победил своего соотечественника Тони Фергюсона, что обеспечило ему бой против Нурмагомедова, пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба.

«Посылаю каждый позитивный флюид Хабибу и его отцу. Этот человек - легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», - написал он на своей странице в Twitter.

Не проигнорировал ситуацию и ирландец Конор Макгрегор, с которым у Хабиба давно длится конфликт. Он также пожелал Нурмагомедову-старшему выздоровления.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем видам борьбы. Настоящий гений боевых искусств! Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», - пишет ирландский спортсмен в Twitter.

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что из-за сложившейся ситуации дата поединка Нурмагомедова с Джастином Гейджи теперь под вопросом. Изначально Уайт говорил о проведении боя летом на частном острове, но состязание откладывается на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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