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Игры исламской солидарности перенесены на неопределенный срок
Исламская спортивная федерация солидарности (ИСФС) отменила состязания, изначально запланированные на 2021 год, из-за того, что Олимпийские игры в Токио будут проводиться в тот же период
Игры исламской солидарности перенесены на неопределенный срок
Игры исламской солидарности перенесены на неопределенный срок / Others
6 мая 2020 г.

Пятые Игры исламской солидарности, которые должны были состояться в 2021 году в турецком городе Конья, отложены на неопределенный срок, сообщает Sport.Kg со ссылкой на публикацию Национального олимпийского комитета (НОК) Кыргызстана в Facebook.

В заявлении отмечается, что Исламская спортивная федерация солидарности (ИСФС), которая организует эти соревнования, отменила их из-за того, что Олимпийские игры в Токио будут проводиться летом 2021 года. Решение было принято во время заседания совета директоров во главе с саудовским принцем Абдул-Азизом ибн Турки ас-Саудом.

Организаторы Игр исламской солидарности в Конье выберут новую дату, исходя из международного календаря спортивных мероприятий.

В то же время ИСФС начала прием заявок от стран, заинтересованных в проведении шестых Игр исламской солидарности в 2025 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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