Коста-Рика стала первой страной на американском континенте, которая возобновила чемпионат по футболу после долгого перерыва в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Национальная лига Коста-Рики была приостановлена в середине марта в результате введения карантина. Матчи возобновились 19 мая без зрителей.

За игрой наблюдали запасные игроки, которые сидели на трибунах, соблюдая правила социальной дистанции.

Также введен запрет на объятия и другие физические контакты во время матчей, разрешено производить пять замен вместо трех.