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Коста-Рика первой в Америке возобновила чемпионат страны по футболу
Матчи начались 19 мая, но пока проходят без присутствия болельщиков
Коста-Рика первой в Америке возобновила чемпионат страны по футболу
Коста-Рика первой в Америке возобновила чемпионат страны по футболу / Others
20 мая 2020 г.

Коста-Рика стала первой страной на американском континенте, которая возобновила чемпионат по футболу после долгого перерыва в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Национальная лига Коста-Рики была приостановлена в середине марта в результате введения карантина. Матчи возобновились 19 мая без зрителей.

За игрой наблюдали запасные игроки, которые сидели на трибунах, соблюдая правила социальной дистанции.

Также введен запрет на объятия и другие физические контакты во время матчей, разрешено производить пять замен вместо трех.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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