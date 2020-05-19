Министерство иностранных дел России ранее в мае заявило, что сторонники этого шага - привлечения к административной ответственности за неиспользование государственного языка на службе – «в явном меньшинстве».

Москва считает, что официальное использование русского языка соответствует интересам граждан Узбекистана.

«Это в полной мере соответствует духу истории, современному качеству двусторонних отношений, а главное, интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России», - процитировал «ТАСС» на прошлой неделе слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В заявлении МИД Узбекистана говорится, что новые нормативные акты, которые еще не подписаны, призваны обеспечить соблюдение давно действующих правил, а решения по таким вопросам являются «исключительной прерогативой внутренней политики государства, вмешательство в которую недопустимо».

В заявлении не содержится прямая отсылка к России, но упоминаются комментарии «некоторых иностранных чиновников».

Русский язык по-прежнему широко используется в Узбекистане, бывшей советской республике, а миллионы узбекских трудовых мигрантов работают в России.

Языковая инициатива появилась в то время, когда некоторые представители узбекской интеллигенции, которые первоначально приветствовали политику реформ президента Шавката Мирзиеева, стали более осторожно относиться к его попыткам сближения с Россией.

Узбекистан в этом году решил стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе во главе с Россией и в прошлом году подписал контракт с «Росатомом» на строительство атомной электростанции.