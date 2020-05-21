КУЛЬТУРА
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ЮНЕСКО: 13% музеев в мире могут закрыться из-за коронавируса
Согласно оценкам экспертов, самый большой удар на себя примут музеи в бедных странах
ЮНЕСКО: 13% музеев в мире могут закрыться из-за коронавируса
ЮНЕСКО: 13% музеев в мире могут закрыться из-за коронавируса / Others
21 мая 2020 г.

В мире из-за пандемии COVID-19 может навсегда закрыться 13% музеев, передает «Интерфакс» прогноз специалистов ЮНЕСКО и Международного совета музеев.

С начала эпидемии коронавируса во всем мире были закрыты около 90% музеев.

Многие из них, особенно в столицах Европы, понесли огромные финансовые потери – вплоть до 80% дохода.

По словам заместителя гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, такое в истории происходит впервые, и музеям будет крайне трудно выйти из кризиса.

Оттоне в этой связи призвал всех активнее посещать музеи и, тем самым, «продемонстрировать максимальную поддержку этому сектору».

Во многих странах мира уже постепенно ослабляют карантин и начинают открывать культурные учреждения и достопримечательности. Например, недавно возобновил работу Акрополь в Афинах. Кроме того, открылись некоторые музеи в Италии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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