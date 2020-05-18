Члены оркестра Академии МВД Узбекистана создали свою версию хита «Despacito».

Знаменитая музыкальная композиция пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси прозвучала в исполнении узбекского оркестра довольно необычно. На видео каждый участник играет свою партию из дома из-за коронавируса.

Песня «Despacito» (в переводе с испанского - «Медленно») многократно возглавляла мировые хит-парады США и Европы. Видеоклип на эту композицию имеет более 6 миллиардов просмотров, благодаря чему был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип в истории YouTube.