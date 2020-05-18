КУЛЬТУРА
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Оркестр Академии МВД Узбекистана исполнил на карантине хит «Despacito»
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана сыграли карантинную версию хита «Despacito», который побил мировые рекорды по количеству просмотров на YouTube
Оркестр Академии МВД Узбекистана исполнил на карантине хит «Despacito»
Оркестр Академии МВД Узбекистана исполнил на карантине хит «Despacito» / Others
18 мая 2020 г.

Члены оркестра Академии МВД Узбекистана создали свою версию хита «Despacito».

Знаменитая музыкальная композиция пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси прозвучала в исполнении узбекского оркестра довольно необычно. На видео каждый участник играет свою партию из дома из-за коронавируса.

Песня «Despacito» (в переводе с испанского - «Медленно») многократно возглавляла мировые хит-парады США и Европы. Видеоклип на эту композицию имеет более 6 миллиардов просмотров, благодаря чему был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип в истории YouTube.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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