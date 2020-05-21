КУЛЬТУРА
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«Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме
В 2020 году конкурс планировали провести в этом же городе с 12 по 16 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса
«Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме
«Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме / Others
21 мая 2020 г.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

Решение о месте проведения конкурса было объявлено в ходе специального шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light) в минувшую субботу.

«И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», - говорится в ролике ЕВС с логотипом «Песенный конкурс Евровидение. Роттердам – 2021».

«Евровидение» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

«Евровидение» - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Музыкальное состязание проходит, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных культурных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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