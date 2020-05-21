Уроженка Таджикистана певица Манижа и стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров вошли в рейтинг журнала Forbes «30 до 30», сообщается на русскоязычной версии сайта издания.

Рейтинг представляет собой список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Он состоит из 10 категорий в таких сферах, как предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа. Для каждой категории выбирается по три кандидата.

При формировании списка номинантов учитывались такие критерии, как возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или международном уровне.

Манижа Сангин – независимый музыкант, автор и исполнитель, наиболее известна под творческим псевдонимом Manizha. Она перебралась с родителями в Россию из Таджикистана еще в раннем детстве. Талант 28-летняя артистка впервые продемонстрировала аудитории на своей странице в Instagram. Манижа активно защищает права женщин и мигрантов и борется с проблемой бедности.

28-летний Нурлан Сабуров родился в казахстанском городе Степногорск. В студенческие годы он играл в КВН, однако, широкую известность получил, став резидентом проекта Stand Up на российском телевидении. Комик много шутит о своей национальности, семье и традициях.