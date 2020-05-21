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Лукашенко о ситуации с COVID-19: «Ни в коем случае не расслабляться»
По словам главы Беларуси, имеющиеся данные по ситуации с коронавирусом свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается
Лукашенко о ситуации с COVID-19: «Ни в коем случае не расслабляться»
Лукашенко о ситуации с COVID-19: «Ни в коем случае не расслабляться» / Others
21 мая 2020 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя, сообщает РИА «Новости».

«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, а главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», - сказал лидер Беларуси на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем.

По словам главы государства, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.

«Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель – смертность», - добавил Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Согласно последним данным, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Беларуси увеличилось до 32 426, скончались 179 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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