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В мире число инфицированных COVID-19 превысило 5 млн человек
Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По последним данным, коронавирусом инфицированы свыше 5 миллионов человек, скончались более 328 тысяч человек
В мире число инфицированных COVID-19 превысило 5 млн человек
В мире число инфицированных COVID-19 превысило 5 млн человек / Others
22 мая 2020 г.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. По данным ВОЗ, выявлено 106 тысяч новых случаев. Между тем, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, общее число людей в мире, инфицированных COVID-19, превысило отметку 5 миллионов, 328 717 пациентов умерли. Около 1 909 701 человек уже выздоровели.

Лидером по количеству зараженных остаются США. Здесь COVID-19 выявлен у 1 миллиона 551 тысячи человек. Россия с 317 554 тысячами инфицированных находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает Бразилия, где число заболевших составляет 293 357.

Эпидемия COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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