Туристический сектор Турции одним из первых восстановится после окончания пандемии коронавируса.

Это подтверждают результаты анкетного опроса, проведенного Международным форумом корпоративного и свадебного туризма (International MICE & Wedding Forum) среди представителей туристического сектора 45 стран, в том числе Германии, США, Австралии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии и России.

Опросный бланк из 9 вопросов заполнили представители 822 туристический компаний и 1 468 представителей турсектора. Выяснилось, что 29,34% респондентов считают, что для восстановления туристического сектора после пандемии понадобится от трех до шести месяцев, а 23,3% уверены, что не менее шести-девяти месяцев.

14,7% опрошенных прогнозируют восстановление сектора в течение 1-3 месяцев, а 5,1% - сразу же после пандемии. Примечательно, что большая часть респондентов убеждена, что одним из первых восстановится турсектор Турции.

Так, в ТОП-5 авиакомпаний, успешно выполняющих деятельность в период пандемии по мнению участников опроса, вошла и турецкая компания Turkish Airlines.

В то же время 59% респондентов сошлись во мнении, что люди не сразу решаться выезжать за границу после пандемии, сказал руководитель-партнер форума Неджип Фуат Эрсой агентству Anadolu.

По его словам, 12,2% участников опроса уверены, что именно в Турции сфера туризма восстановится быстрее, чем в других странах. Далее следуют Таиланд (11,7%) и Китай (9,2%).