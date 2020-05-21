Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов с Кавказа. Он разместил свое послание на странице в Twitter:

«Мы разделяем скорбь наших черкесских братьев и сестер, депортированных со своей родины, и молим Аллаха об упокоении душ погибших во время этого события».

21 мая 1864 года считается датой окончания Кавказской войны. Для кавказских народов и, в особенности, для черкесов она обернулась трагедией.

С 1858 по 1865 гг., только по официальной статистике, было выселено со своих земель до полумиллиона человек. Горцы покидали свои жилища, оставляли имущество и скот, которые впоследствии доставались селившимся на их места казакам.

Черкесов высылали в Турцию по Черному морю - маршруту, ставшему кладбищем для огромного количества людей. В этот период погибло более 500 тысяч представителей кавказского этноса. Большинство прибыло в Анатолию и разместилось в районах Орду, Самсун, Токат, Амасья, Синоп, Йозгат, Дюздже, Адапазары, Коджаэли. Другая часть черкесов обосновалась на Ближнем Востоке, главным образом в Сирии и Палестине.