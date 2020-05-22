Турция отправила в Республику Дагестан медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Грузовая машина со средствами защиты, подготовленная Турецким обществом Красного полумесяца, уже выехала из Анкары.

Работы координировались администрацией президента, МИД и Минздравом Турции.

Гендиректор турецкого Красного полумесяца Ибрагим Алтан отметил, что СOVID-19 сейчас активно распространяется во всех субъектах России, в том числе в Дагестане.

По его словам, об острой потребности в защитных принадлежностях и медикаментах в Дагестане заявила турецкая Федерация ассоциаций черкесов. В ответ было принято решение об оказании помощи жителям Северного Кавказа.

«Груз включает 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок EN149, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, медикаменты, пять аппаратов ИВЛ производства Турции и дезинфицирующие средства» - отметил Алтан.

Ситуация с COVID-19 в Дагестане находится сейчас в центре внимания федеральных и региональных властей и СМИ. На этой неделе президент России Путин провел по этому поводу специальное совещание.

22 мая Турция также направила помощь для профилактики и лечения коронавируса в Таджикистан. В Душанбе доставят 20 тысяч хирургических масок. Тем самым число стран и регионов, которым в борьбе с СOVID-19 оказал медицинскую помощь Турецкий Красный полумесяц, возрастет до 29.