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В Пакистане разбился пассажирский самолет
Воздушное судно потерпело крушение за минуту до посадки, упав на жилые дома
В Пакистане разбился пассажирский самолет
В Пакистане разбился пассажирский самолет / Others
22 мая 2020 г.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в городе Карачи, сообщает РИА "Новости". По разным данным, на борту находилось от 90 до 112 человек.

В управлении гражданской авиации страны сообщили, что пассажирский лайнер, выполнявший внутренний рейс из Лахора в Карачи, разбился за минуту до посадки. Крушение произошло в 4 километрах от аэропорта, воздушное судно упало на жилые дома.

Очевидцы катастрофы публикуют в соцсетях видео, заснятые в городе. На кадрах видны клубы черного дыма, пожар и обломки домов.

На место крушения прибыла полиция и военные силы. Местные источники сообщили, что спасателям уже удалось найти тела 15–20 человек, в том числе ребенка.

Разбившийся самолет - лайнер Airbus 320. Он может перевозить до 180 пассажиров, однако на борту было размещено в два раза меньше человек с целью соблюдения норм социального дистанцирования из-за коронавируса.

Причины крушения пока не установлены, будет проведено независимое расследование авиакатастрофы.

В декабре 2016 года в Пакистане разбился лайнер ATR-42 авиакомпании PIA. На его борту находились более 40 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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