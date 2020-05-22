Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в городе Карачи, сообщает РИА "Новости". По разным данным, на борту находилось от 90 до 112 человек.

В управлении гражданской авиации страны сообщили, что пассажирский лайнер, выполнявший внутренний рейс из Лахора в Карачи, разбился за минуту до посадки. Крушение произошло в 4 километрах от аэропорта, воздушное судно упало на жилые дома.

Очевидцы катастрофы публикуют в соцсетях видео, заснятые в городе. На кадрах видны клубы черного дыма, пожар и обломки домов.

На место крушения прибыла полиция и военные силы. Местные источники сообщили, что спасателям уже удалось найти тела 15–20 человек, в том числе ребенка.

Разбившийся самолет - лайнер Airbus 320. Он может перевозить до 180 пассажиров, однако на борту было размещено в два раза меньше человек с целью соблюдения норм социального дистанцирования из-за коронавируса.

Причины крушения пока не установлены, будет проведено независимое расследование авиакатастрофы.

В декабре 2016 года в Пакистане разбился лайнер ATR-42 авиакомпании PIA. На его борту находились более 40 человек.