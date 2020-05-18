Важный поворот в ливийской гражданской войне
ПОЛИТИКА
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Важный поворот в ливийской гражданской войнеПризнаваемое ООН правительство Ливии взяло под контроль воздушную базу Аль-Ватия, которая шесть лет находилась в руках генерала Халифы Хафтара
Важный поворот в ливийской гражданской войне / TRT World
18 мая 2020 г.

В понедельник международно признанное и действующее при поддержке ООН Правительство национального согласия Ливии отбило стратегическую авиабазу Аль-Ватия у отрядов Халифы Хафтара.

Это решающий шаг, учитывая огромное значение этой авиабазы в конфликте.

В стране со времен свержения Муаммара Каддафи в период Арабской весны в 2011 г. идет интернационализированная гражданская война. Общепризнанно, что нынешняя ее фаза, или Вторая ливийская гражданская война, началась в 2014 году.

«Мы с гордостью объявляем об освобождении авиабазы Аль-Ватия от криминальных боевиков и наемников-террористов», - написал премьер-министр законного правительства Ливии Фаиз ас-Саррадж в своем Twitter.

«Сегодняшняя победа – это не конец битвы, - добавил он. - Наоборот, она приближает нас к дню большой победы, ко дню, когда все города и территории Ливии освободятся от политики гегемонии и репрессий».

Вот, что делает авиабазу Аль-Ватия столь важной:

ИСТОЧНИК:TRT World
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