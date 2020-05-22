Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен подписать указ, согласно которому мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам станут государственными, сообщила Lenta.Ru со ссылкой пресс-службу офиса украинского лидера.

«Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский также выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв депортации народов Крыма.

Президент Украины добавил, что крымские татары должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне, в связи с чем согласовал кандидатуру бывшего замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости строительства в Киеве большой мечети, проект которой создадут сами крымские татары.

Ураза-байрам - праздник, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан, в который предписано соблюдать пост. В этот период верующие могут употреблять пищу и пить только после захода солнца и до рассвета.

Курбан-байрам - один из двух главных исламских праздников, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой окончание хаджа. Праздник также сопровождается принесением в жертву животного для раздачи мяса нуждающимся и угощения близких.