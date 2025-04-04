Сенат США отклонил инициативу независимого сенатора Берни Сандерса об отмене поставки вооружений Израилю на сумму 8,8 млрд долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 15 сенаторов, против — 82.

Сандерс выступил с предложением отменить сделку, напомнив, что США уже передали Израилю военную помощь на 18 млрд долларов и поставили более 50 тыс. тонн военной техники. Он резко осудил действия армии Израиля в Газе, обратив внимание на гибель мирных жителей и разрушения.

«Нетаньяху убил 50 тыс. человек и ранил 112 тыс. Две недели назад они нарушили режим прекращения огня и с тех пор убили 322 ребенка и ранили 600 человек. США не должны соучаствовать в этом», — написал он в соцсети X перед голосованием.

Несмотря на призыв сенатора, администрация США продолжит реализацию сделки, включающей более 35 тыс. бомб весом около тонны каждая и другие боеприпасы.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 50 523. Число раненых увеличилось до 114 776 человек. Под завалами по-прежнему остаются тела тысяч палестинцев.

Ранее Израиль объявил о создании нового «коридора Мораг» в секторе Газа, который фактически разрежет территорию эксклавв и усилит его военную оккупацию.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия закрепится в этом районе, как ранее в «Филадельфийском коридоре» вдоль границы с Египтом.

«Мы разрезаем Газу и усиливаем давление шаг за шагом, чтобы добиться освобождения заложников», — уточнил Нетаньяху.

Коридор пройдет между Рафахом и Хан-Юнусом на юге Газы, фактически отрезав Рафах — самый густонаселенный город сектора — от остальной части эксклава.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что армия займет новые районы в Газе и включит их в «зоны безопасности». Фактически речь идет о полной оккупации сектора.