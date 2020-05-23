Вечером 4 мая жители региона Кашмир, находящегося под управлением Индии, очень обрадовались после того, как три местных фотографа Дар Ясин, Мухтар Хан и Чанни Ананд, работающих в американском информационном агентстве Associated Press (AP), получили Пулитцеровскую премию 2020 года в номинации «Художественная фотография».

Совет премии рассмотрел 20 фотографий, рассказывающих историю жестокой военной блокировки, в результате которой более 10 млн жителей спорного региона несколько месяцев в прошлом году, после упразднения Индией кашмирской автономии в августе, были вынуждены претерпеть тяжелые страдания.

Фотографии из Кашмира и описания к ним были довольно редкими, учитывая, что в Нью-Дели действует запрет на разглашение информации. Ясин, Хан и Ананд сохранили снимки, отражающие последствия душераздирающей военной осады на USB-накопителях и отправили их в Дели с неизвестными авиапассажирами.

На одной из фотографий Хана, удостоенной Пулитцеровской премии, изображена шестилетняя Мунифа Назир. Фотография сделана крупным планом. Видно опухший от прошлогоднего выстрела бойца военизированных индийских формирований правый глаз девочки, что отражает суровую реальность жизни в Кашмире.

12 августа 2019 года, когда в регионе с преимущественно мусульманским населением отмечали праздник Ид аль-Фитр в комендантский час, Мунифа и ее дядя Фарук Ахмад Вани отправились на мотоцикле раздавать мясо жертвенной овцы своим родственникам. По дороге они столкнулись с вооруженной группой бойцов индийских военизированных формирований, которые перекрыли дорогу броневиками. Чтобы избежать неприятностей, Вани резко завернул в переулок, но увидел, что двое вооруженных людей целились в них сзади. У одного из них была рогатка. Он натянул и выстрелил в них, попав Мунефе в лицо.

«У меня потемнело в глазах, когда я увидел кровь на ее одежде», - вспоминает Вани, владелец магазина.

«Я увидел, как бойцы индийских формирований быстро запрыгнули в свои машины и уехали», - сказал Вани.

Люди собрались вокруг Мунефы. Кто-то помог Вани закрыть ее рану куском ткани. Затем он отвез ее в ближайшую больницу.

Травма оказалась настолько серьезной, что врачи не смогли полностью восстановить ее зрение. «Она видела только силуэты, движущиеся над ее поврежденным глазом, и ничего больше», - рассказал отец девочки Назир Ахмад Вани, оператор Asian News Network (ANN).

Когда Мунефа ходила в больницу, за ней несколько раз следили полицейские в гражданской одежде. «Они ведут учет всех жертв конфликта, пострадавших от пуль, шашек и стеклянных шариков», - говорит Вани, ее дядя.

«Они знают, - добавляет он, - кто ходит в больницу, какой врач лечит и все остальное. Они носят с собой копии рецептов пострадавших».

По словам Вани, полицейские под прикрытием сопровождают жертв, подвергшихся жестокому обращению со стороны силовиков, до врачей.

«Они помогли нам справиться с наплывом пациентов, гарантировав, что нам не придется ждать долго приема врача, - сказал Вани. – Но и не разрешали менять врача без их согласия. Они не давали также нам вывезти Мунифу из Кашмира для лечения у специалистов».

Вани говорит, что полиция в гражданском заставляла их чувствовать себя как в клетке. «Это похоже на условно-досрочное освобождение, за исключением того, что вы можете посетить больницу, вместо полицейского участка», - сказал он.

В последующие месяцы зрение Мунифы ухудшилось. Ее отец Назир хочет продать дом, который он делит со своим братом Вани, чтобы собрать деньги на специальное лечение глаза.

Частичная потеря зрения отбила у Мунифы желание посещать школу и сказывается на ее психике. «Сейчас она боится людей», - сказал Назир, добавив, что девочка продолжает спрашивать своего дядю: «Почему они стреляли в нас, ведь мы не сделали ничего плохого?»

Страдающий незнакомец

Другим реальным персонажем, который фигурирует в серии фотографий Пулитцеровской премии, стал одинокий мужчина, который сидит на корточках, облокотившись на закрытый магазин. Фотография была сделана сотрудником АР Ясином19 февраля, когда весь город опустел после подавления протеста против растущих нападений на кашмирцев в разных городах Индии.

«Я был расстроен из-за этой ситуации и вышел немного отдохнуть. Я помню, как меня фотографировали, но я не обращал на него внимания», - рассказал 62-летний Абдуль-Рашид Бхат, медработник на пенсии.

Район, где живет Бхат, – часть "делового центра" Сринагара, одного из центров освободительного движения кашмирцев. Мирваиз Манзиль – одно из важных зданий этого города, прародина лидера региональных сепаратистов Мирваиза Умара Фарука.

Это была «деловая часть центра города», где в 1989 г. впервые начался вооруженный мятеж против индийского правления.

Бхат помнит неспокойные времена 90-х, когда людей вытаскивали из своих домов и избивали во время комендантского часа.

Бхата тоже унижали и пытали. В 1992 г. вооруженные индийские солдаты ворвались в соседнюю мечеть, где молился Бхат. Они вытащили его вместе с имамом на улицу и выстроили их вдоль стены вместе с другими местными жителями. По словам Бхата, это была месть, поскольку боевики кинули ручную гранату на ту же группу солдат.

«Они почти выстрелили в нас, когда несколько молодых парней отвлекли их сзади. Они отвлеклись на них, и мы убежали», - сказал Бхат.

Будучи медработником, Бхат повидал тысячи раненых мужчин, женщин и детей. Почти каждый день он встречал раненых, которых помещали в крошечные отделения скорой помощи. «За свою жизнь я увидел достаточно кровопролитий. Теперь я хочу покоя», - говорит Бхат.

Три года назад, прощаясь со своими сотрудниками в государственной больнице в Сринагаре, он проводил свободное время возле продуктового магазина, где Ясин заметил его и запечатлел. Обычно в магазинах всегда много покупателей, как правило, знакомых друг с другом местных жителей, и почти всегда они превращаются в место обсуждений: начиная от семейных проблем до имущественных споров и вопросов муниципального управления. «Трудно не обсуждать Кашмир», - сказал Бхат, с улыбкой на лице. Однако частые посетители магазинов в Кашмире, кажется, перестают говорить о чем-либо, включая политику, при дневном свете.

5 мая дальний родственник сообщил Бхату, что его фотография признана одной из лучших в статьях, получивших Пулитцеровскую премию. Когда он впервые взглянул на нее, то подумал, что речь о ком-то другом.

«Я видел эту фотографию на телефоне моего сына. Казалось, что я смотрел на страдающего незнакомца», - отмечает он.