ТУРЦИЯ
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Эрдоган поздравил сограждан и исламский мир с праздником Ураза-байрам
Турецкий лидер поздравил страну и весь исламский мир с окончанием священного месяца Рамадан
Эрдоган поздравил сограждан и исламский мир с праздником Ураза-байрам
Эрдоган поздравил сограждан и исламский мир с праздником Ураза-байрам / Others
24 мая 2020 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ, а также весь мусульманский мир с наступившим праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

«Я поздравляю исламский мир и наш народ с праздником и желаю, чтобы следующий месяц Рамадан c благословения Всевышнего мы встретили в здравии, благополучии и мире», - написал президент на своей странице в Twitter.

Ураза-байрам - праздник, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан, в который предписано соблюдать пост. В этот период верующие могут употреблять пищу и пить только после захода солнца и до рассвета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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