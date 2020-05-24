Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ, а также весь мусульманский мир с наступившим праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

«Я поздравляю исламский мир и наш народ с праздником и желаю, чтобы следующий месяц Рамадан c благословения Всевышнего мы встретили в здравии, благополучии и мире», - написал президент на своей странице в Twitter.

Ураза-байрам - праздник, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан, в который предписано соблюдать пост. В этот период верующие могут употреблять пищу и пить только после захода солнца и до рассвета.