КУЛЬТУРА
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Турция заняла 3-е место в мире по числу самых лучших пляжей
Турция входит в тройку мировых лидеров по количеству пляжей, награжденных сертификатом «Голубой флаг»
Турция заняла 3-е место в мире по числу самых лучших пляжей
Турция заняла 3-е место в мире по числу самых лучших пляжей / Others
24 мая 2020 г.

Турция заняла третье место в мире по количеству пляжей, отмеченных «Голубым флагом».

Согласно оценке Международного фонда экологического образования, центр которого находится в Копенгагене, Турция по числу полученных наград уступает лишь Испании и Греции. В прошлом году число награжденных пляжей составляло 463, а в этом году выросло до 486.

«Голубым флагом» также отмечены 22 причала и 7 яхт в Турции.

В Анталье число пляжей с «Голубым флагом» выросло до 206, в Мугле – до 105, в Айдыне – до 35, в Измире - до 52, в Балыкэсире – до 31, в Стамбуле – до 2, в Самсуне – до 13. Число пляжей с «Голубым флагом» в Чанаккале, Кыркларели, Коджаэли, Дюздже, Орду, Мерсине и Ване осталось на прежнем уровне.

Награда «Голубой флаг» вручается с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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