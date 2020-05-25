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Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов
Российские власти направили в субъекты страны финансовую помощь в размере 100 миллиардов рублей, чтобы сбалансировать местные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за эпидемии коронавируса
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Путина подписал распоряжение о выделении дотаций в размере 100 млрд рублей в регионы страны / Reuters Archive
25 мая 2020 г.

Финансовая помощь в размере 100 миллиардов рублей будет направлена в российские регионы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила «Газета.Ру» со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Как отмечается, выделенные средства будут направлены 56 субъектам РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года.

Для каждого региона размер дотации определят, учитывая первоочередные расходы региональных бюджетов.

Меры поддержки должны помочь сбалансировать бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Распоряжение Мишустина стало следствием поручения президента России Владимира Путина, который еще 15 мая говорил о необходимости оказания помощи регионам, чтобы местные власти могли поддержать граждан и бизнес. Министерству финансов РФ предписано перечислить деньги в бюджеты субъектов России в течение трех дней.

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