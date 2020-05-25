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Турция организует чартерные рейсы для российских туристов
По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, власти возьмут на себя ответственность за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой
Турция организует чартерные рейсы для российских туристов
Турция организует чартерные рейсы для российских туристов / Others
25 мая 2020 г.

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до восстановления регулярного авиасообщения с этими странами, передает агентство Anadolu слова министра иностраннных дел Мевлюта Чавушоглу.

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», - сказал турецкий министр.

По его словам, решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих государствах, количества случаев заражения и летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Глава ведомства также добавил, что Турция также может ознакомить всех причастных к туристическому сектору с мерами защиты здоровья путешественников в условиях пандемии коронавируса.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения пандемии COVID-19. Также страна сократила количество рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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