Руководитель Тувы Шолбан Кара-оол заявил о своей госпитализации из-за заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» с упоминанием видеообращения главы региона, опубликованного в социальной сети.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», - сказал Кара-оол.

Пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак подтвердила, что он заразился инфекцией COVID-19. Она добавила, что Кара-оол находится под наблюдением врачей, чувствует себя нормально.

Ранее от коронавируса вылечились премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр строительства Владимир Якушев. Кроме того, по информации российских СМИ, в настоящее время в одной из московских больниц находится на лечении лидер Чечни Рамзан Кадыров.