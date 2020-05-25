Сын убитого Джамаля Хашогги, обозревателя газеты Washington Post, заявил, что «прощает» убийц своего отца.

Ярый критик саудовской монархии, особенно наследного принца Мухаммада бин Салмана, старший Хашогги бежал в США, опасаясь за свою жизнь.

Джамаль был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Это вызвало волну возмущение и привело к тому, что Мухаммад бин Салман стал международным изгоем.

В то время как саудовские официальные лица утверждали, что убийство и расчленение тела были «секретной операцией», государство старалось закрыть на это глаза.

В интервью каналу TRT World эксперт по странам Залива Джорджио Кафьеро выразил скептицизм по поводу слов Салаха Хашогги.

«Должно быть члены семьи Джамаля Хашогги сделали такое заявление под сильным давлением саудовских чиновников. Думаю, что у них не было другого выбора, кроме того, как заявить о прощении», - сказал он.

Поступали сообщения о том, что Салаху Хашогги, имеющему двойное гражданство США и Саудовской Аравии, было запрещено покидать королевство после смерти его отца вместе с другими членами семьи, некоторые из которых – граждане США.

«На самом деле убийцам Хашогги не будет вынесен смертный приговор. Освобождение их от ответственности ясно показывает, что вся эта ситуация - ни что иное, как пародия на справедливость», - добавил Кафьеро.

«Выкупая молчание»

В 2019 году поступили сообщения о том, что молчание семьи Хашогги было куплено за невероятную сумму денег.

Газета Washington Post утверждала, что некоторые члены семьи, проживающие в США, получили дома стоимостью в миллион долларов и ежемесячное содержание в размере 10 000 долларов в рамках долгосрочного урегулирования дела.

Жена Хашогги, Хатидже Чингиз, ответила на сообщение Салаха в Twitter. Она написала, что «никто не имеет права прощать убийц», добавив, что борьба за привлечение виновных к ответственности еще не окончена.

Глава находящейся в Лондоне саудовской правозащитной группы ALQST Яхья Ассири считает, что это заявление – уловка, чтобы помочь правительству Саудовской Аравии избежать ответственности за убийство.

«Убийство Джамаля Хашогги — это не семейное дело, это не просто ошибка! Власти убили его из-за его политической деятельности. Это дело имеет политический характер», - написал он в Twitter.

Ассири добавил, что власти Саудовской Аравии «пытаются закрыть дело, никого, не осуждая со своей стороны», что еще больше отдаляет их от необходимости нести какую-либо ответственность за преступление. По его словам, заявление, опубликованное сыном Хашогги, каким-то образом должно способствовать достижению этой цели.

В интервью начала этого года Абдулла аль-Ауда, высланный из США сын исламского ученого Салмана аль-Ауда, находящегося под стражей в Саудовской Аравии, также заявил, что власти этой страны, скорее всего, будут оказывать давление на членов семьи Хашогги в надежде, что они перестанут искать возмездия и сами положат всему конец.

«Если кто-то из членов семьи решит отказаться от возмездия, идея расплаты на этом закончится. В этом и заключается концепция возмездия, и я думаю, что именно по этой причине они выберут наказание», - утверждал аль-Ауда в апреле.

Поддерживая заявление аль-Ауды, бельгийско-египетский журналист Халед Дияб написал в Twitter: «Прощение и справедливость — это не одно и то же. Независимо от того, является ли прощение сына Джамаля Хашогги добровольным или принудительным, перед правосудием должны предстать не только его убийцы, но и те, кто заказал само убийство».

Скорее всего, ни одно из предпринятых действий ничем хорошим для саудовцев на суде мирового общественного мнения не закончится. Там их, вероятно, осудят за то, что они не несут государственной ответственности.

ООН, ЦРУ и турецкие власти четко заявили, что Мухаммад бин Салман виновен в смерти журналиста.