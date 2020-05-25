Главная площадь Стамбула во время карантина

Абсолютная тишина на площади Султанахмет во время комендантского часа. Нет ни единой души. Голубая мечеть и храм Айя-София одиноко смотрятся без туристов в эти майские дни. В Стамбуле продолжается четырехдневный национальный комендантский час. Он начался в полночь с пятницы на субботу. Коронавирус в стране унес жизни более 4,3 тыс человек. #Стамбул #Карантин #Султанахмет