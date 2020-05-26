ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине с 1 июня откроются спортзалы и бассейны
В первый день лета в Украине откроются спортзалы и бассейны и возобновятся внутренние железнодорожные и автомобильные перевозки
В Украине с 1 июня откроются спортзалы и бассейны
В Украине с 1 июня откроются спортзалы и бассейны / Others
26 мая 2020 г.

Украина переходит на третий этап послабления карантина. С 1 июня в стране откроются бассейны и спортивные залы, а также образовательные учреждения, передает «Газета.Ру» со ссылкой на замминистра здравоохранения и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«С 1 июня, если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например начнут работу автошколы», - сообщил Ляшко.

Кроме этого, будет запущен железнодорожный транспорт и межобластные автомобильные перевозки.

По словам Ляшко, на сайте Министерства здравоохранения 26 или 27 мая появятся инструкции по посещению бассейнов и спортзалов.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Ограничительные меры продлевали трижды. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

По состоянию на утро 26 мая в стране коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7 575 выздоровели, 644 человека скончались.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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