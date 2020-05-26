Количество погибших в результате урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Четвертой жертвой стала женщина, которая погибла от тяжелой травмы головы после падения на нее ветки дерева.

«Прокуратура города Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева», — отметили представители прокуратуры.

Ураган обрушился на Свердловскую область 25 мая, оставив без электричества более 100 тысыч жителей региона. По данным МЧС на 26 мая, энергоснабжение по большей части уже восстановлено. Количество пострадавших уточняется.