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Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев был снят с должности в конце января в связи с «утратой доверия». В своем иске он оспаривает указ о досрочном прекращении полномочий
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев / Фото: РИА "Новости" / Others
27 мая 2020 г.

Бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина, сообщает «РБК».

В исковом заявлении, опубликованном на сайте суда, сказано, что Игнатьев намерен оспорить указ российского главы о досрочном прекращении полномочий.

Иск был принят к рассмотрению, делом займется судья Вячеслав Кириллов. Судебное заседание назначено на 30 июня.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с «утратой доверия» в конце января 2020 года. Во время смотра аварийно-спасательной техники Игнатьев заставил одного из сотрудников регионального управления МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей. Видео с инцидентом попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Место Игнатьева временно занял Олег Николаев. Выборы нового главы Чувашии назначены на 13 сентября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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