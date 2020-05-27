Бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина, сообщает «РБК».

В исковом заявлении, опубликованном на сайте суда, сказано, что Игнатьев намерен оспорить указ российского главы о досрочном прекращении полномочий.

Иск был принят к рассмотрению, делом займется судья Вячеслав Кириллов. Судебное заседание назначено на 30 июня.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с «утратой доверия» в конце января 2020 года. Во время смотра аварийно-спасательной техники Игнатьев заставил одного из сотрудников регионального управления МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей. Видео с инцидентом попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Место Игнатьева временно занял Олег Николаев. Выборы нового главы Чувашии назначены на 13 сентября.