КУЛЬТУРА
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В Нидерландах мог произойти первый случай заражения COVID-19 от животных
Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый случай заражения коронавирусом людей, контактировавших с больными животными, предположительно мог произойти на одной из ферм по выращиванию норок в Нидерландах
В Нидерландах мог произойти первый случай заражения COVID-19 от животных
В Нидерландах мог произойти первый случай заражения COVID-19 от животных / Others
27 мая 2020 г.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением о том, что в Нидерландах, возможно, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом людей, контактировавших с больными животными.

У двух работников одной из голландских ферм по выращиванию норок для получения меха была выявлена коронавирусная инфекция.

В заявлени ВОЗ отмечается, что в случае подтверждения этого факта, его можно будет рассматривать как первый случай заражения людей животными.

С начала распространения пандемии коронавируса учеными выдвигались теории о том, что инфицирование СOVID-19 возможно воздушно-капельным и контактным путем от человека к человеку, а переход вируса от животных к людям ставился под сомнение.

Эпидемия COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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