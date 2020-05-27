27 мая в Госсовете Татарстана прошла торжественная церемония гашения почтовых марок и презентации памятных трехрублевых монет в честь 100-летия ТАССР. В праздничном мероприятии приняли участие президент республики Рустама Минниханов, а также госсоветник и бывший глава региона Минтимер Шаймиев.

В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул, что эта знаменательная дата может считаться всероссийским праздником, поскольку республика вносит большой вклад в укрепление экономики страны и является одним из самых развитых регионов. По его словам, в Татарстане за короткое время удалось создать мощную индустриальную базу, а также произошел расцвет культуры татарского народа.

«Очень важно, что 100-летие ТАССР - это не только праздник нашей республики, это общероссийский праздник, потому что мы одна из составных частей нашей большой страны. И праздничная дата определена указом президента РФ», – сказал Минниханов.

На презентованной марке изображены герб Татарстана, национальный орнамент, достопримечательности республики, а также достижения региона в различных экономических отраслях.

Памятная трехрублевая серебряная монета, выпущенная Центробанком в честь юбилея республики, будет выпущена тиражом 3 тысячи экземпляров. Как уточняет пресс-служба главы Татарстана, экземпляры почтовых марок и юбилейных монет будут переданы в Национальный музей, Государственный архив и Музей истории государственности Татарстана.

27 мая 1920 года в Москве был подписан декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркома РСФСР «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».

В тот период республика прошла через тяжелые испытания - эмиграцию, голод и коллективизацию. В боях Великой отечественной войны участвовало более 700 тысяч уроженцев Татарстана. Свыше 225 фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза. Кроме того, в военное время Татарстан был одним из важнейших регионов по производству боевой техники.