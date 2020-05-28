Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны вывести войска из Афганистана, но при этом продолжать наблюдать за тем, что там происходит, и в случае необходимости быть готовыми нанести «громовой удар».

«Мы в Афганистане действуем как какая-то полиция, а не вооруженные силы, которыми мы являемся. Спустя 19 лет пришло время им самим поддерживать порядок в своей стране. [Нужно] вернуть наших солдат домой, но пристально наблюдать за тем, что происходит, и нанести громовой удар, как никогда прежде, в случае необходимости», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам Трампа, США ведут переговоры и по выводу американского контингента из других стран.

На вопрос о выводе войск из Сирии Трамп ответил: «Когда мы решили отвести своих военных от турецкой границы в Сирии, все сказали, что это «ужасно». Вчера я разговаривал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и он сказал, что на границе все в порядке и без нас. Об этой границе (между Турцией и Сирией) политики спорят две тысячи лет. Мы охраняли турецко-сирийскую границу. Сейчас хотим вернуть наших солдат домой. Когда я принял это решение год назад, меня раскритиковали. Сейчас они сами охраняют свои границы. Мы охраняли нефть. Но мы решим связанные с нефтью проблемы и уйдем оттуда».

США из-за пандемии коронавируса ускорили вывод войск из Афганистана, сообщило агентство Reuters в среду. По данным источника, количество военнослужащих там сократится до 8,6 тысяч уже к началу июня, хотя раньше это планировалось сделать к середине июля.