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В Россию разрешен ввоз ГМО-продукции
Четыре губернатора попросили отменить постановление, упрощающее ввоз в Россию ГМО-продукции, которой кормят животных, увидев в нем риски для местного производства и здоровья россиян. Однако, Минсельхоз предложение не поддержал
В Россию разрешен ввоз ГМО-продукции
В Россию разрешен ввоз ГМО-продукции / Others
28 мая 2020 г.

Министерство сельского хозяйства России поддержало апрельское постановление правительства об освобождении от госрегистрации генно-модифицированных (ГМО) соевых бобов и шрота, которые используются как корм для животных, сообщает «РБК».

Против правительственного постановления выступили главы четырех областей: Белгородской, Курской, Калининградской и Липецкой. Чиновники увидели в этом угрозу для местного производства, а также для здоровья жителей страны. Они напомнили, что влияние ГМО-продуктов на организм человека еще не до конца изучено.

В министерстве отметили, что документ упрощает ввоз в Россию соевых бобов, поскольку животноводческая отрасль испытывает дефицит в кормовой базе. Кроме того, безопасность продукции будет подтверждаться Россельхознадзором.

Минсельхоз такие уточнил, что такие меры необходимы в связи с угрозой повышения цен на продукцию животноводства и сложившейся на отечественном рынке монополией на поставки соевых бобов.

Ранее российские власти ужесточали ввоз ГМО в страну. В 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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