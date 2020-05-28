Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» провел опрос и выяснил, что 23% россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой «заинтересованных лиц», а еще 9,6% уверены, что опасность вируса преувеличена, сообщает издание «РБК».

Наибольшее количество скептиков и противников ограничительных мер проживает в Южном федеральном округе, отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Интернет-опрос был проведен на нескольких сайтах одновременно в период с 18 марта по 26 мая.

Согласно сведениям на конец мая, 25,6% опрошенных уверены, что пик эпидемии еще не пройден, 16,3% считают, что распространение коронавируса пойдет на спад, а пик уже пройден.

Эксперты выяснили, что из тех, кто уверен, что пандемия - это выдумка, 43% навещают родственников, а 54% ходят на прогулки. Также 74,22% скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Эпидемия COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Согласно последним данным, в России выявлено 379 051 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 умерли 4 142 человека.