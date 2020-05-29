В небе над Турцией сразу в нескольких провинциях был замечен метеорит. Необычный природный феномен жители страны видели в среду вечером, сообщает издание Daily Sabah.

Вспышка света и громкий взрыв были зафиксированы в нескольких регионах страны, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунджели, Трабзон и Ардахан.

Явление, наблюдавшееся на севере страны, было типичным метеоритом, сообщил профессор Эгейского университета Озан Унсалан.

«Видно, что он направляется из Эрзурума в Артвин и, вероятно, упал в районе Сочи или в Грузии», - говорит Унсалан, который также возглавляет турецкий проект по отслеживанию метеоритов.

Он рассказал, что общался с несколькими свидетелями, чтобы дать более точную оценку этому феномену.

«Согласно нашим первоначальным предположениям, метеорит мог упасть в море», - сказал он, подчеркнув, что взрыв слышан через две-три минуты после яркого света.

«Я даже спросил очевидцев: «Было ли небольшое сотрясение?», потому что обычно такое явление сопровождается сотрясением почвы, но это зависит от размера и структуры метеора. Он может спровоцировать и небольшое землетрясение».

Унсалан также отметил, что они совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучают имеющиеся отснятые материалы.

Российская пресса также сообщила, что свидетелями редкого явления стали жители Ставропольского края России, а также Котайкской области в Армении.