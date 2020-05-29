В России в ближайшее время не ожидается открытие границ и возобновление туризма, поэтому и планировать свой отдых нужно внутри страны, говорят представители российских властей.

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», - заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщает российский Forbes, ссылаясь на данные Ростуризма, российский туристический сектор потерял из-за пандемии коронавируса 1,5 триллиона рублей и оказался перед необходимостью акцентировать внимание на внутреннем туризме.

Власти уже объявили, что с 1 июня в некоторых регионах откроются санатории, получившие медицинскую лицензию. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, гостей будут принимать только при наличии у них отрицательных тестов на коронавирус и селить в номера не больше одного человека или семьи и т. д.

Крупные российские туроператоры уже переставили свои чартеры с популярных в стране заграничных направлений на внутренние, в частности, Краснодарский край и Черноморское побережье, также Минеральные Воды, Калининград и Алтай.

Экскурсионных туров в 2020 году будет «катастрофически мало», поскольку пока не разрешены, а музеи закрыты. По количеству проданных туров внутренние направления уже занимают первое место - 46%. Еще 37,5% туристов ждут открытия границ Турции и бронируют туры на начало июля.

Как сообщает РИА «Новости», Турция на государственном уровне ведет переговоры о возвращении российских туристов в июле. Ожидается, что интенсивность въездного туризма начнет возрастать с середины июля. По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, турецкая сторона находится в тесном контакте с тремя странами: Россией, Великобританией и Германией.

«Мы ожидаем, что туристы будут активно приезжать из всех трех стран», - сказал министр.

По мнению экспертов, сначала могут быть запущены регулярные рейсы, а спустя какое-то время и чартерные. Все будет зависеть от улучшения эпидемиологической ситуации, поскольку, в отличие от стран Европы, Россия переживает тяжелые времена в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, эксперты уверены, что как только Россия откроет границы, поток туристов в Турцию восстановится очень быстро.