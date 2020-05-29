В Турции один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции в мире, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа со ссылкой на доклад бывшего американского дипломата и старшего научного сотрудника Atlantic Council Global Energy Center Мэтью Брайза.

«Показатель смертности в Турции свидетельствует об успехах Анкары в борьбе с коронавирусом. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, этот показатель в стране составляет 2.8, в Великобритании – 14.1, в Италии – 14.3, во Франции – 15.5, в США 5.9», - цитирует данные отчета глава Минздрава.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Atlantic Council, медицинские учреждения Турции, в отличие от США, Испании и Италии, не были перегружены пациентами с COVID-19. Показатель смертности и количество случаев заражения коронавирусом в стране заметно сокращаются. Кроме того, экономика Турции избежала разрушительных потерь, фиксируемых в Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы, хотя рестораны и кафе только начинают открываться.

Между тем, в Турции на 100 тысяч граждан приходится 5.27 случая с летальным исходом. Соответствующий показатель для США составляет 29.87, Франции – 42.35, Италии - 54.25, Великобритании – 55.46, и Испании – 61.54.

Авторы доклада отмечают, что в этом, безусловно, заслуга турецкого правительства. Но есть и некоторые другие культурные и социальные аспекты, которые смягчают воздействие COVID-19. Во-первых, в Турции проживает преимущественно молодое население. Во-вторых, в стране очень мало домов престарелых, которые повсеместно превратились в эпицентры заражения. Пожилые люди в Турции обычно живут со своими семьями, которые заботятся о них.

Согласно данным на 28 мая, в Турции зафиксировано 160 979 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 124 369 человек выздоровели, 4 461 – скончался.