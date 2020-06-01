Проиранские шиитские экстремисты совершили налет на комплекс в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где предположительно похоронен халиф из династии Омейядов Умар ибн Абдуль-Азиз, сообщило издание Daily Sabah.

Террористы раскопали могилу и унесли останки в неизвестном направлении.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях на страницах сторонников режима Асада, видно, как боевики проводят эксгумацию в городе Дейр-Шарки, недалеко от города Маарат ан-Нуман.

Другой видеоматериал показывает, что могила вскрыта и опустошена. Информации о том, где были захоронены останки, не поступало.

Новость получила широкий резонанс в соцсетях и СМИ мусульманских стран.

В феврале силы асадовского режима при захвате города подожгли район вокруг мавзолея и нанесли огромный материальный ущерб всему комплексу.

Мусульманские и христианские религиозные центры и памятные места Сирии и раньше подвергались надругательствам со стороны террористов. В частности, этим печально прославились боевики запрещенного в России и Турции ИГИЛ.

Умар бин Абдуль-Азиз был восьмым халифом из династии Омейядов. Он правил в 717—720 годах огромной территорией, в состав которой входили Аравия, Египет, Северная Африка, земли нынешнего Пакистана, Афганистан, Средняя Азия, Иран, Ирак, Закавказье и Испания. В истории ислама он широко известен своей приверженностью справедливости. Иногда его даже называют пятым праведным халифом.