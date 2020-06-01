Турция на государственном уровне ведет переговоры о возвращении российских туристов в июле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, турецкая сторона ведет переговоры с тремя государствами - Россией, Великобританией и Германией. Обсуждаются возможные варианты возвращения туристов из этих стран летом.

«Мы ожидаем, что туристы будут активно приезжать из всех трех стран», - отметил министр.

Согласно ожиданиям и прогнозам, интенсивность въездного туризма начнет возрастать с середины июля.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением о том, что в России и других странах немало желающих отдохнуть в Турции, однако при принятии решения власти будут учитывать эпидемиологическую ситуацию, данные о численности инфицированных и летальных исходах от коронавирусной инфекции в каждом из государств. При этом работникам сферы здравоохранения и туризма будут предоставляться данные о мерах защиты здоровья в отелях, курортных зонах и аэропортах.

В то же время турецкие эксперты считают, что делать какие-то долгосрочные прогнозы пока нельзя. По их мнению, сначала могут быть запущены регулярные рейсы, а, спустя какое-то время, и чартерные. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В отличие от стран Европы, Россия пока еще переживает тяжелые времена в борьбе с COVID-19.

Тем не менее, эксперты уверены, что как только РФ откроет границы, поток туристов в Турцию восстановится очень быстро.