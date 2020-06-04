Турция и Россия часто занимают диаметрально противоположные позиции по многим глобальным вопросам, но, несмотря на разногласия, двум государствам удается выстраивать эффективные двусторонние отношения.

В интервью дипломатическому корреспонденту телеканала CNN Turk Сене Алкан Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что именно связывает Москву и Анкару.

По его словам, один из таких интересов – торговля и совместные проекты в сфере технологий и вооружения. Например, в прошлом году Турция приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы защищать свое воздушное пространство от потенциальных опасностей, которые могут исходить из Сирии. Этот шаг вызвал критику со стороны Вашингтона, заявившего, что данный вид вооружения несовместим с системами НАТО.

На вопрос о том, какой будет реакция России, если Турция не начнет использовать С-400, посол ответил, что это полностью зависит от решения страны, которая их приобрела.

«Использование или неиспользование (С-400) полностью зависит от свободной воли страны, которая их приобрела. Мы поставили Турции продукцию, которую она хотела закупить у нас. Владетель этих ЗРК – Турция. Это полностью зависит от решения этой страны», - подчеркнул Ерхов.

В феврале министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара активирует ракетные системы С-400, и в этом не должно быть «никаких сомнений». В апреле появились сообщения о том, что турецкие официальные лица приостановили активацию ракет, ссылаясь на то, что пандемия COVID-19 пока препятствует этому процессу.

«Ливийский вопрос»

Прокомментировал российский посол и опубликованные Африканским командованием ВС США видеокадры, на которых, по утверждению американцев, в Ливию прилетают российские военные самолеты. Ерхов назвал их «плодом фантазии».

«Где сейчас эти самолеты, что они делают? Этот вопрос логично задать американцам. Если есть самолеты, они должны где-то действовать. Если бы там были, согласно вымышленным утверждениям, российские самолеты, то следовало бы ожидать бомбежек больниц, школ и т. д. Такое случилось? – Ответ очевиден», - сказал он.

Касательно вопроса о том, чего добивается Москва в Ливии и почему оказывает помощь главе Ливийской национальной армии маршалу Халифу Хафтару, посол ответил, что «как Турция, так и Россия поддерживают обеспечение режима прекращения огня на всей территории Ливии», а связь с Хафтаром необходима «ради мира».

«Россия поддерживает связь не только с ним, но со всеми сторонами процесса. Мы поддерживаем связь с маршалом Хафтаром. Не прекращена и наша связь и с Сарраджем. Но, продолжая все эти переговоры, мы ставим цель – установить мир в многострадальной стране», - подчеркнул он.

Турция и россияне видят во сне друг друга

Ерхов также обозначил важность туризма в контексте развития сотрудничества между Анкарой и Москвой. Он пошутил по этому поводу, сказав, что «отельеры Турции видят во сне российских туристов, и российские граждане видят в своих снах турецкие пляжи».

«Мы хотим отправлять туристов, Турция желает их принимать. Наши желания совпадают. Однако перед нами всеми стоит общая опасность. Мы пристально следим за открытием сезона и теми мерами, которые Турция принимает с целью защиты туристов от коронавируса. При этом одной готовности Турции принять у себя туристов недостаточно. Противоположная сторона должна быть готова отправить их. Мы переживаем непростой период в борьбе с заболеванием», - сказал российский посол.