Распространение эпидемии COVID-19, хоть и с небольшой отсрочкой, кардинально изменило привычный алгоритм жизни миллионов россиян, нанеся удар по одной из самых чувствительных сфер деятельности человека - культуре, и, конечно же, искусству, как особому виду еe формотворческой активности... Ведь неслучайно даже само понятие «искусство» всегда подвергалось и продолжает подвергаться многочисленным изменениям и трансформациям, не переставая при этом представлять собой «многомерное смысловое образование», открытое всему новому, оставаясь предметом вечного спора о его роли и месте в развитии современного общества.

Пандемия COVID-19 лишний раз заставила нас взглянуть на все под иным углом, в новом ракурсе, с учетом реалий сегодняшнего дня; задуматься над тем, какими они (российские культура и искусство) предстанут перед нами после вызова, подобного этому; пройдут ли они сквозь новые испытания с высоко поднятой головой, преодолеют ли их? Ведь еще не зажили глубокие раны, нанесенные стране 90-ми... Как переживет российская культура путинские "каникулы" и собянинскую "самоизоляцию", карантин и запреты выходить на улицу для всех слоев населения, включая представителей творческих профессий, интеллектуальную элиту (за исключением чиновников и«особых категорий граждан»)?..

Сохранятся ли превалирующими роль художника, его место и положение в обществе в новой, зарождающейся на наших глазах, postcovid-ной системе «ценностей» России, наряду с уже существующим разделением труда? Искусство, продолжая оставаться одной из важнейших форм передачи и обновления информации, получаемой современным человеком, своим совершенно неповторимым способом пропускает все сквозь собственную призму, призму художника-творца, готовясь, переосмыслив, отображать процессы, которые происходят вокруг нас сегодня!

Когда мы говорим о России, перед нашими глазами встает многонациональное, многоконфессиональное, мультикультурное сообщество людей, объединенное огромной территорией (занимающей 1/8 часть земной суши), которая во многом и является законодателем тех процессов, которые происходят в стране в настоящее время.

И если в Москве насчитывается порядка 400 театров, к которым нужно добавить десятки концертных залов, музеев, галерей, цирков и центров досуга горожан, от деятельности которых зависит жизнь и благосостояние миллионов людей, то, к слову, в Нарьян-Маре (административно-культурном центре Ненецкого автономный округа, находящегося за полярным кругом), действуют всего несколько музеев и центров досуга на 25 000 человек (это все его население!). Естественно, что и последствия эпидемии в этих городах будут выглядеть совершенно по-разному!

В Москве с ее 13-ти миллионным населением, колоссальным числом заболевших и заразившихся, этот кризис будет сказываться еще достаточно долго. Особенно, если мы вспомним об огромной любви россиян (помимо театров, концертов и выставок) к развлечениям, - походам в клубы и рестораны с обязательным«живым музыкальным сопровождением». Их потребность в выплеске накопившихся за неделю эмоций и уходе от реальности (хотя бы на выходных или каникулах) не перестает вызывать умиление у туристов и гостей столицы. Так становится понятным, какой огромной массы людей коснулась данная пандемия!

Чего только стоит представить еще недавно полные концертные залы - без слушателей, театры и цирки - без зрителей, музеи и выставки - без посетителей, клубы и досуговые центры - застывшие в молчаливом ожидании «своего часа»... Большой театр, наряду с другими знаковыми театрами России, отменил свои премьерные спектакли! К нему присоединились и крупные российские фестивали, решившие перенести даты проведения на новые «по причине эпидемии коронавируса».

К их числу можно отнести и 42-й Московский Международный кинофестиваль (ММКФ), который теперь планируется провести в октябре (с 1-го по 8-е) 2020-го года. Даты уже утверждены FIAPF -Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Хочется напомнить читателям, что за последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых - Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Люк Бессон, Павел Лунгин... А гостями ММКФ были-Брэд Питт, Квентин Тарантино, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броди, Тим Бертон и многие-многие другие.

В Москве были приостановлены показы спектаклей и обе церемонии вручения премий фестиваля «Золотая Маска» в связи с «угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве» - более детальной информации о сроках его проведения и датах вручения премий из уст его организаторов (председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и президента фестиваля Игоря Костолевского) в обращении так и не прозвучало.Музыкальный фестиваль «Park Line», который должен был пройти с 17- го по 19-е июля в Москве, также отменен из-за пандемии COVID-19.

В то же время на окраинах страны с минимальным количеством заболевших случившееся, скорее всего, вообще никак не отразится и, вряд ли, серьезно повлияет на будущую жизнь людей, живущих там!

Теперь же, когда мы более пристально всматриваемся в некоторые проблемы, стоящие перед российской культурой с оказываемыми этой сферой деятельности развлекательно-досуговыми услугами, становится ясно, что культура, равно как и искусство, являются для России не только необходимыми составляющими ее духовного и интеллектуального развития, но и существенным финансовым подспорьем для всей экономики огромной страны, по фундаменту которой (запретами и жесткими ограничениями властей во время эпидемии коронавируса) был, без сомнений, нанесен серьезный удар.

Описывая этот тяжелейший для многих период, стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что самые ощутимые потери понесут, конечно же, не государственные бюджетные учреждения и центры культуры и досуга-для них «период самоизоляции» по принуждению властей, стал, по сути, дополнительным отпуском за счет государства или оплачиваемыми каникулами, - а коммерческие живущие за счет частного финансирования заведения и клубы, студии и творческие коллективы, лишенные господдержки на постоянной основе. Они и так перебивались «с хлеба на квас», а сейчас отправленные по своим домам вообще еле сводят концы с концами, пытаясь найти для себя на online-платформах новую нишу. Благодаря современным технологиями и интернету у них появилась возможность продемонстрировать свои природные таланты и разнообразные знания, применяя передовые достижения науки.

Не стоит, правда, забывать и о том, что для многих представителей российской творческой интеллигенции, для огромного числа работников культуры, художников, режиссеров, певцов и т. п., в общем, для творцов всех мастей (надеюсь, на меня никто не обидится за это слово) период «повышенной готовности»стал не только периодом испытаний, ограничений и изоляции.

Благодаря этой вынужденной паузе в работе, многие из представителей данной сферы деятельности смогли сосредоточиться на себе, на своих будущих планах, переосмыслить происходящее, оценить сделанное ими за прошедшие годы, подумать о том, как жить дальше, и над тем, что может сделать художник-творец в современной России для того, чтобы жизнь ее граждан хоть немного изменилась к лучшему, наполнилась содержанием, обрела смысл...

Я хотел бы верить в то, что так оно и будет.